BNS | Numărul căsătoriilor în Chișinău scade, iar cel al divorțurilor crește

Artistul plastic Mihai Țăruș se face remarcat în spațiul cultural prin predilecția pentru abstract și geometrie, formele, locul culorii și mesajul pe care îl transmit autoportretele sale. „Într-o zi, privind o lucrare pictată recent, m-am gândit că în context formal îi mai trebuie ceva, o formă geometrică, o ramă și am introdus-o în pictura următoare. Am asociat acest procedeu cu rama care apare în aparatele de fotografiat când apăsăm pe focalizare. Am aplicat același procedeu și la următoarea lucrare, gândindu-mă că focalizarea este importantă atunci când privim o imagine fix sau cu o privire extensivă. Astfel au început să apară alte lucrări care deja constituie seria „Focus”, a spus Mihai Țăruș, într-un interviu realizat de Radio Chișinău cu ocazia împlinirii, sâmbătă, 10 decembrie, a 74 de ani de la nașterea artistului plastic.