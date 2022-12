UE şi Budapesta negociază intens, după ce Ungaria blochează decizii europene pentru a obţine deblocarea fondurilor – Reuters

12:00

Pentru prima dată din februarie 2021, până la invazie, prețul carburanților a ajuns sub 24 lei . Comparativ cu vârful din iunie, prețul la benzina și motorina standard a scăzut cu 10 lei. Asta înseamnă că la un rezervor plin, un șofer în medie a economisit 500 lei.