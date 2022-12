ANSA anunță că a fost inițiată procedura de retragere din rețeaua de comerț a unui lot de ouă

08:20

Parlament: economie, bugetul de stat și Codul electoral Deputații parlamentului s-au întrunit joi, 8 decembrie, într-o ședință ordinară. În mod tradițional,deputații fracțiunii „Șor" au declarat că vor boicota ședința (se pare că nu îi deranjează faptul că din cauza absențelor, contabilitatea parlamentului le-a calculat doar 25 la sută din salariu). Încă înaintede ședință, speakerul parlamentului […]