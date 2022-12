Palatul Elysee: Declaraţiile preşedintelui Macron privind acordarea garanțiilor de securitate pentru Rusia au fost scoase din context

21:20

O expoziție personală de pictură cu genericul ”Aterniger (”Negru întreg”)” a artistei plastice Mirela Iordache din România a fost vernisată astăzi la Muzeul Național de Artă al Moldovei, informează MOLDPRES. Solicitată de agenție, Mirela Iordache a menționat că expoziția cuprinde 14 lucrări. ”Totul pornește de la o lucrare mai mare. Acesta e nucleul de la care am pornit celelalte lucrări, in jurul căreia gravitează toată expoziția. Negrul nu are nuanțe, este absolut. Unul singur. Fără sfârșit, p...