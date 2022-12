Vicepreședintele Parlamentului European, reținut în Belgia: Este învinuită de corupție

19:20

În acest an, Papa Francisc și-a concentrat rugăciunile, în mod special, pentru pacea în întreaga lume, și în special pentru pacea din Ucraina. Astfel, în timpul rugăciunii, în timp ce se ruga Maicii Domnului din Vatican, a început să plângă când a menționat suferința ucrainenilor. „Prea curată fecioară, astăzi aș dori să vă arăt recunoștința […]