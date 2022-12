Ungaria vrea să prelungească în 2023 plafonarea prețurilor la alimente

21:00

Persoanele care folosesc maşina pentru a merge la serviciu şi care au venituri modeste, situaţie în care se află 10 milioane de persoane în Franţa, vor primi în 2023 suma de 100 de euro sub formă de ajutor pentru achiziţia de carburant, a anunţat miercuri premierul Elisabeth Borne. "Vom continua...