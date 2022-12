Igor Boțan: Greșelile Kremlinului în contextul Ucrainei sunt totale

18:20

Întreprinderile micro, mici sau mijlocii se vor bucura de o vacanță fiscală de trei ani de la plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător până în momentul repartizării veniturilor respective pentru plata dividendelor. Noul concept de impozitare a veniturilor persoanelor juridice aferente activității de întreprinzător se conține în proiectul... The post ÎMM-urile nu vor achita impozit din venitul nedistribuit sub formă de dividende appeared first on Portal de știri.