În acest weekend, Teatrul Național „Eugene Ionesco” te invită la spectacolul „Iubirea la proști”

În anul 2022 Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată. Evenimentul a generat un nou val de falsuri despre UE. Multe dintre acestea se refereau la valorile și principiile comunității europene, pe care unii actori politici le prezentă drept sursă de amenințare pentru valorile naționale. Acești actori omiteau intenționat asitența macrofinanciară, asistența tehnică, dar și mecanismele de protecție și securitate activate de către Uniunea Europeană în diferite perioade pentru Republica Moldova, atunci când apăreau crize cărora state mici, lipsite de resurse financiare, nu le-ar fi putut face față. O astfel de criză a fost pandemia Covid-19. Cea mai recentă criză de acest fel, însă, este generată de războiul din Ucraina - criza umanitară. Obiectivul acestui material analitic este de a face cunoscut publicului din Republica Moldova cum Uniunea Europeană, fără a fi un bloc militar, activează instrumente sau mecanisme, care contribuie per ansamblu la securitatea cetățenilor europeni, dar și a celor din statele partenere. Citește un articol la subiect scris de Angela Grămadă, doctoră în științe politice, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”, București Сообщение Angela Grămadă, doctoră în științe politice: „Mecanismele de protecție civilă ale UE – instrumente de securitate mai puțin cunoscute publicului” появились сначала на #diez.