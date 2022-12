Top 10 cele mai bune filme de Crăciun. Câte dintre ele ai văzut?

20:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată de cititorii ziarului Financial Times la categoria „Femeia anului 2022″. „Există foarte puțini politicieni din lume care se confruntă cu provocări atât de mari precum le are Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și tara sa: influx major de refugiați, lupta cu oligarhi …