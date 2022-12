Accident cu final tragic în apropiere de satul Congaz! Un biciclist a fost spulberat de pe traseu

08:20

Coreea de Sud a adoptat legi pentru renunţarea la metoda sa tradiţională de a calcula vârsta şi adoptarea standardului internaţional, o schimbare care îi va face pe toţi cetăţenii săi cu un an sau doi mai tineri în documentele oficiale, potrivit The Guardian. Coreenii sunt consideraţi că au vârsta de un an când se nasc, […] Articolul Locuitorii Coreei de Sud vor deveni mai tineri, odată cu renunţarea la sistemul tradiţional de calcul al vârstei apare prima dată în Realitatea.md.