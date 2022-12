Cum îi vor afecta sancțiunile Marii Britanii pe Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc? Precizările Londrei

09:40

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul General al Consiliului Europei (CoE) Marija Pejčinović Burić. Potrivit unei declarații a Președinției moldovenești, discuția s-a axat pe cooperarea cu CoE și procesul de reforme din Republica Moldova. „În pofida provocărilor aduse de război, autoritățile continuă acțiunile de dezrădăcinare a corupției și de reformare a justiției", […]