În prezent, rețelele sociale reprezintă cel mai mare pericol de dezinformare, opinii

11:40

Autoritățile își propun să treacă procesul de admitere la studii superioare pe online. Pentru a atinge acest obiectiv a fost pregătit conceptul sistemului informațional unificat „e-Admitere”. Acesta va servi și la prezentarea informației despre admitere Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor de învățământ superior, transmite IPN. Ministerului Educației și Cercetării... The post Admiterea la universități va trece pe online appeared first on Portal de știri.