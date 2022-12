Aproape o lună fără mâncare. Deținuții din Penitenciarul nr.17 – Rezina au renunțat la greva foamei

08:40

Reprezentanții Moldovagaz declară pe 8 decembrie că unii locuitori ai Republicii Moldova au primit factura de plată pentru gazele naturale cu unele erori. Compania menționează că au fost identificate cazuri când gradul de vulnerabilitate a unor consumatori, indicat în actele de plată, diferă de statutul stabilit de Guvern prin intermediul www.compensatii.gov.md. SA „Moldovagaz" anunță că s-a […]