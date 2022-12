ULTIMA ORĂ: Tarifele la energia electrică urmează să mai scadă

09:00

Aproximativ 90% din populaţia lumii are acum un anumit nivel de imunitate la SARS-COV-2 Sincopele în ceea ce priveşte strategiile de combatere a COVID-19 în acest an continuă să creeze condiţiile perfecte pentru apariţia unei noi variante mortale, în condiţiile în care anumite părţi ale Chinei sunt martore ale unei creşteri a numărului infecţiilor, a […]