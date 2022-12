Spaniolii anunță când vor reveni Karim Benzema și David Alaba la antrenamentele lui Real Madrid

13:10

O vioară și componente IT în cantități comerciale nedeclarate, depistate la vama Leușeni O vioară și componente IT în cantități comerciale au fost depistate de către vameșii de la Leușeni, în două microbuze ce veneau din Rusia. Funcționarii postului vamal Leușeni, au supus controlului două microbuze care transportau pasageri și colete neînsoțite din Federația Rusă spre Republica Moldova. Astfel, au fost depistate: o vioară presupusă a prezenta valoare culturală și echipamente IT în cantități com...