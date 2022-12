Răzvan Nicolescu: Austria să plătească României daune de 200 de milioane de euro pe lună pentru că nu suntem în Schengen

16:30

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană. Astfel, în următorii ani, 77 de milioane de euro vor fi alocați pentru cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova. Programul va finanța proiecte care vizează modernizarea sistemului medical, dotarea și modernizarea școlilor și a altor instituții de învățământ, dezvoltarea turismului