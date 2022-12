Ți-a fost dor de o seară culturală? Îți sugerăm cinci evenimente cu care să închei această săptămână de muncă

11:45

Mii dintre cei mai vulnerabili copii din satele Moldovei, an de an, întâmpină sărbătorile de iarnă flămânzi și descurajați. Rețeaua de magazine Kaufland și Asociația The Moldova Project oferă acum șansa oamenilor cu inima mare să schimbe acest lucru și să contribuie la masa de sărbătoare a peste 700 de copii din familii vulnerabile, în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!", aflată la a 2-a ediție.