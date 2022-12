(VIDEO) Zaharova, nemulțumită de modificarea Codului Electoral al Republicii Moldova: „Vizează direct interesele rușilor”

15:50

Tatiana Savva a demisionat din funcția șefă adjunctă a Agenției Proprietate Publică (APP). Guvernul a aprobat demisia acesteia în cadrul ședinței din 7 decembrie. Savva a fost numită în funcție pe 7 februarie de către membrii Guvernului, după ce a promovat concursul organizat pentru ocuparea funcției. Tatiana Savva este expert economic și are o experiență de […] The post Șefa adjunctă a Agenției Proprietății Publice Tatiana Savva a demisionat appeared first on NewsMaker.