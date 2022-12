(DOC) Energie electrică mai ieftină. Premier Energy și FEE Nord au expediat ANRE-ului cererile de ajustare a tarifelor

14:20

Fosta deputată socialistă Alla Dolinţă a fost pusă sub învinuire în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Informația a fost confirmată pentru NM de reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Ex-parlamentarei socialiste i se incriminează inclusiv fals în acte publice. Inițial despre punerea sub învinuire a fostei deputate socialiste au scris jurnaliștii de la […]