Rublenița: azi, „capitala” accidentelor din raionul Soroca

Se întâmplă o singură dată în 1000 de ani. În acest an toată lumea are aceiași vârstă – 2022 de ani! Dacă nu mă credeți, adunați la vârsta care o aveți anul nașterii și … ce o să primiți? 2022! Acest „fenomen” nu pot să-l explice nici savanții. De exemplu, eu sunt născut în anul […] Post-ul Incredibil! În acest an toată lumea are aceiași vârstă – 2022 de ani! apare prima dată în Observatorul de Nord.