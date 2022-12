Ce faci, dacă ai indicat date greșite pe compensații.gov.md? Ministerul Muncii explică

13:10

Biroul politici de reintegrare salută eliberarea din detenție a liderului Partidului Comunist transnistrean aflat în opoziție Oleg Horjan. Reprezentanții Biroului spun că pe parcursul mai multor ani, cazul Horjan” s-a aflat în vizorul lor. „Biroul politici de reintegrare salută eliberarea cetățeanului Oleg Horjan din detenție. Pe parcursul mai multor ani, „cazul Horjan” s-a aflat în vizorul […] The post Chișinăul salută eliberarea din închisoare a liderului Partidului Comunist transnistrean aflat în opoziție appeared first on NewsMaker.