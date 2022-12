Ce au scris jurnaliștii spanioli după ce Maroc a eliminat trupa lui Luis Enrique de la Cupa Mondială din Qatar

23:40

AI este sfârșitul Google? Ce se va întâmpla într-un an sau doi Omul din spatele motto-ului „nu fi rău” are câteva îngrijorări cu privire la ChatGPT. Creatorul Gmail a făcut o predicție: noul chatbot ChatGPT va perturba complet afacerea Google, în decurs de un an sau doi, eliminând pagina cu rezultatele motorului de căutare în acest proces. Până acum, probabil că ai întâlnit o serie de creații de la ChatGPT: un chatbot bazat pe inteligență artificială (AI) care poate face totul, de la a rescrie „...