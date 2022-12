Arme furate din Austria, aduse în Moldova de un bărbat care a traversat Prutul înot

11:00

Maib în colaborare cu Bursa de Valori București, în parteneriat cu WOOD & Co, cu sprijinul EBA Moldova și AmCham Moldova au plăcerea să vă invite la Forumul „Listarea pe o piață de capital internațională", care va avea loc luni, 12 decembrie 2022, la Courtyard by Marriott Chișinău. Formatul evenimentului: fizic/ online. Participarea fizică în sală va avea loc doar în baza unei invitații. […]