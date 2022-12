Trenul Chișinău-Iași s-a defectat în această dimineața

10:20

Uniunea Europeană este sub o presiune uriaşă să plafoneze preţul gazelor importate pentru a aduce sub control costurile legate de energie. Însă multe dintre companiile care fac profit de pe urma vânzării de gaze americane ieftine către continent la preţuri cu mult mai mari sunt europene, notează Politico. The post De ce gazele americane ieftine costă o avere în Europa first appeared on NEXTA.