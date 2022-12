Deputat PAS: Cu cât mai bine vom avea grijă de funcționari, cu atât statul va fi mai eficient

14:30

Un proiect de orientare profesională pentru creșterea în carieră a tinerilor a fost lansat la Chișinău. Elevii vor participa la sesiuni de instruire în școli, iar partea practică va consta din vizite la întreprinderi, uzine. Programul a fost lansat de Rotary Club Chișinău care face parte dintr-o rețea globală de... The post Proiect de ghidare în carieră pentru tineri appeared first on Portal de știri.