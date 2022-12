Deputat PAS: Miniștrii trebuie să aibă salarii mai mari decât cei bugetari

10:10

Republica Moldova a început importul fizic de gaze naturale în regim revers, proces realizat prin interconectorul transbalcanic. “Este deocamdată un volum mic. Am făcut aceste importuri pentru a testa ruta de transport, să vedem cum circulă gazul”, a declarat pentru Mold-Street.com Victor Bînzari, directorul general interimar al companiei Energocom, transmite Știri.md. Un pas concret spre […] The post ULTIMA ORĂ: Republica Moldova a început importul fizic de gaze naturale în regim revers first appeared on NEXTA.