Armata rusă pregătește o contraofensivă în direcția orașului Kupeansk. Cele mai importante evenimente din a 287-a zi de război

15:45

Londra a găzduit premiera mondială a unuia dintre cele mai așteptate filme din ultimii ani – continuarea filmului „Avatar”, regizat de James Cameron. Filmul, intitulat Avatar: The Way of Water (Calea apei), a sosit mult mai târziu decât era planificat, la 13 ani după prima sa parte, care a devenit o piatră de temelie în dezvoltarea cinematografiei 3D. Сообщение (foto) La Londra a avut loc premiera sequel-ului „Avatar”. Cei 13 ani de așteptare se vor sfârși pe 16 decembrie 2022 появились сначала на #diez.