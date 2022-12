Cota 0% la impozitul pe venit, restituirea TVA-ului, deficit de peste 18 miliarde lei. Politica fiscală și vamală pentru anul 2023, aprobată de guvern

16:20

Parlamentul Indoneziei a adoptat un nou Cod Penal, care prevede până la un an privare de libertate pentru sexul în afara căsătoriei. Potrivit amendamentelor, concubinajul va fi pedepsit cu șase luni de închisoare, informează Meduza. Legea privind modificarea Codului Penal urmează să fie promulgată de către președintele Indoneziei Joko Widodo. Legislatorii au avut nevoie de […]