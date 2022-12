Guvernul a aprobat scumpirea primei de asigurare medicale. Ministra a venit cu un îndemn

18:10

Peste 50 de mii de pomi de Crăciun vor fi scoși pe piață de către Agenția „Moldsilva” prin intermediul entităților silvice teritoriale. Înălțimea pomilor variază de la un metru până la 5 metri. Unii sunt și mai înalți. Preţul mediu este de 72 de lei pentru un metru, dar poate... The post Moldsilva va scoate în vânzare peste 50 de mii de pomi de Crăciun appeared first on Portal de știri.