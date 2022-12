Cazul bebelușului care a fost amandonat în scara unui bloc de locuit din Bălți: Ar fi fost recunoscut de asistentul social

08:10

Pricina pentru care nu am scris mai devreme Înălţimii Voastre a fost boala grea de care am suferit din prima zi din august de când am ajuns în Moldova, [şi] în tot cursul lunii lui octombrie trecut. În ciuda acestei boli grele, totuşi m-am înfăţişat în ziua de 22 august acestui domn vestit, ducele Ştefan, …