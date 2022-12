Ion Ceban acuză guvernul de lipsă de transparență: Bugetul de Stat pentru 2023, pus spre consultări publice exact pentru 4 ore. Își bat joc

14:00

Ex-președintele țării și fostul lider al PSRM, Igor Dodon, anunță lansarea paginii – cazuldodon.com, unde va publica toate informațiile privind dosarele penale în care este vizat. Acesta afirmă că nu are nimic de ascuns față de cetățenii Republicii Moldova. „Așa cum am promis mai devreme, am decis să public informațiile cu privire la toate dosarele penale […]