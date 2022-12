VIDEO/ Doi tineri, reținuți pentru furtul unei mașini: Imagini surprinse de camera de supraveghere

15:00

Fosta deputată a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Alla Dolință, a fost pusă sub învinuire în dosarul finanțării ilegale a formațiunii. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA). „Procuratura Anticorupție confirmă punerea sub învinuire a doamnei Dolință Alla, în dosarul finanțării ilegale a partidului politic Partidul Socialiștilor din […]