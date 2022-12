IGSU: Respectați regulile de exploatare a sobelor!

14:50

În perioada rece, atunci când mercurul din termometre scade sub zero grade, oamenii sunt nevoiți să-și câștige bucata de pâine, ieșind la piață, sub cerul liber, cu roada pe care au agonisit-o până acum. În zilele de sâmbătă și duminică, piața din Căușeni este plină cu microbuze încărcate cu fructe și legume. Comercianții spun că, […] Articolul Fermierii sunt nevoiți să vândă în frig, pentru a-și câștiga existența apare prima dată în AgroTV.