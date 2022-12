Chicu: PAS plătește polițele Domnicăi Manole și majorează salariul secretarului acesteia la 43 697 lei. Bravo, Maia! Tureatca se îngroașă

15:10

Jurnalistul Gheorghe Gonța mărturisește că s-a schimbat mult în ceea ce ține de viața de familie, în ultima perioadă, iar pandemia Covid-19 a contribuit sustanțial la acest fapt. „La început am făcut bani la nuntă și primul an am băut toți banii, pentru că nu vroiam să facem nimic. Ei bine, în mare parte i-am băut eu”, a relatat acesta, în cadrul unui interviu la Unica.md. Gheorghe Gonța spune că acum, are altă opinie despre rolurile în cuplu și cum trebuie să fie împărțite responsabilitățile în familie, scrie SHOK.md.