Angajatul care primește 120.000 de euro pe an, dar spune că nu face nimic. Cum s-a ajuns în această situație

13:10

Premiera Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a efectuat o vizită de lucru la Kiev, marți, 6 decembrie. Prim-ministra a mai vizitat și orașele Bucea și Irpin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Mă aflu, astăzi, într-o vizită de lucru la Kiev. Am vizitat orașele Bucha și Irpin. Am văzut cu ochii mei case arse și pustiite, școli, … Articolul foto | Gavrilița, la Kiev: „Nicio fotografie, nicio imagine video nu poate transmite ceea ce am văzut aici” apare prima dată în ZUGO.