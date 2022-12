Chișinău: Serviciile municipale au intervenit pentru a combate ghețușul

13:00

Decizia luată de Curtea de Apel Chișinău cu privire la revenirea Aeroportului Internațional Chișinău în gestiunea statului, trebuie să fie una motivată și necesită a fi analizată cât mai minuțios, or există multiple cazuri care au fost pierdute de Republica Moldova în instanțele internaționale. Cel puțin asta declară consilierul municipal și ex-ministru de Interne, Andrei [...]