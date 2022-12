Poliția atenționează că suprafața carosabilă este alunecoasă. Primarul Ceban: Toată noaptea echipele noastre au intervenit 

19:30

Un bebeluș de doar opt luni de zile a fost abandonat de propria mamă în scara unui bloc de locuit din Bălți. Alături de micuț, oamenii legii au găsit un bilețel în care femeia a scris că nu are cu ce-și întreține fiul. I-a lăsat doar câteva hăinuțe și lapte, după care a fugit într-o […]