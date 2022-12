Maia Sandu, ieșire dură la adresa propriului guvern după ce vicepremierul Spînu a decis fără explicații să cedeze Transnistriei toate gazele cumpărate de la Gazprom – Maia Sandu cere reorganizarea guvernului

17:20

Declaraţia ministrului de externe moldovean Nicu Popescu, vicepremier, a fost făcută vineri, în cadrul celui de-al 29-lea Consiliu al miniştrilor afacerilor de externe ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Lódz, în Polonia, informează Ziarul Naţional din Chişinău. „Am reiterat în intervenţia mea că prezenţa ilegală a forţelor militare ... Ministrul de externe de la Chişinău a cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria: „Continuă să încalce suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova"