VIDEO // Armata ucraineană prezintă o „groapă comună” a invadatorilor ruși: „Au încercat să plece și n-au reușit”

Natalia Gavrilița a ajuns la Kiev, unde urmează să aibă mai multe întrevederi cu oficialii ucraineni, inclusiv prim-ministrul, Denis Șmîgal. „Mă aflu, astăzi, într-o vizită de lucru la Kiev. Am vizitat orașele Bucea și Irpin. Am văzut cu ochii mei case arse și pustiite, școli, grădinițe și drumuri distruse, dar cea mai dureroasă priveliște sunt crucile din spatele grădinilor. Nicio fotografie, nicio imagine video nu poate transmite ceea ce am văzut aici, pe loc”, a scris premierul. Gavrilița a p...