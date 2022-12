Ce spune Procuratura Anticorupție despre pagina web a lui Igor Dodon în care a publicat dosarul penal în care este judecat

17:10

Documentarul despre viața prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle, vine într-un moment nepotrivit pentru familia regală britanică, ce se confruntă cu un scandal de rasism și se pregătește de turneul prințului William în Statele Unite, arată o analiză The Guardian. „Când mizele au fost atât de mari, nu are mai mult sens să ... VIDEO// Trailerul documentarului „Harry și Meghan”: „Nimeni nu vede ce se întâmplă în spatele ușilor închise” The post VIDEO// Trailerul documentarului „Harry și Meghan”: „Nimeni nu vede ce se întâmplă în spatele ușilor închise” appeared first on Politik.