(video) Ambuteiaj kilometric în aceste clipe pe traseul Chișinău-Leușeni. Zeci de TIR-uri nu pot înainta din cauza ghețușului

14:00

După o avanpremieră în noiembrie peste ocean, noul Toyota bZ Compact SUV Concept și-a făcut debutul european la Bruxelles, Belgia, oferind o privire de ansamblu unui nou şi viitor model, extinzând viziunea companiei sub umbrela mărcii „bZ” (Beyond Zero). Noul concept este poziționat în segmentul C-SUV, cel mai mare segment din Europa. Alături de C-HR […] Articolul (foto) Detalii despre Toyota bZ Compact SUV Concept şi primele informaţii oficiale despre noul C-HR apare prima dată în Autoblog.md.