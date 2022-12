Iarna a ajuns și la Chișinău. Fotoreportaj NM cu primii fulgi din capitală

17:30

Reușita în orice proces de studiu e în strânsă concordanță cu buna înțelegere și asimilare a informației. La DCC School ținem la confortul lingvistic al studenților și ne dorim ca toți cei pasionați de design să poată studia și face o carieră în domeniu, indiferent de limba pe care o vorbesc. La prima ediție Advanced […] The post Învață design interior de la zero la DCC School, acum și în limba rusă appeared first on NewsMaker.