Ucraina a golit stocurile de armament ale Occidentului: Refacerea va dura 10-15 ani

11:40

Republica Moldova are de achitat 40,05 milioane dolari pentru livrările de gaz din luna noiembrie, anunță Moldovagaz. Volumul de gaze naturale achiziționat in noiembrie a fost de 101,8 mil. metri cubi la un preț de 815,01 USD/1.000 mc, respectiv, costul gazelor a fost de 83,0 mil. USD sau circa 1.618,5 mil. lei. „Ținând cont de […] Articolul Gazprom așteaptă banii de la Moldovagaz! Câte milioane are de plătit compania apare prima dată în Bani.md.