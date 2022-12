Moldova ar putea recunoaște Rusia ca stat care finanțează terorismul. Grosu: „E vorba de aliniere”

09:40

Fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Mihail Bejan, a fost găsit vinovat de perversiune sexuală față de un minor. După un proces de judecată care a durat mai bine de trei ani, Judecătoria Chişinău l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe un termen […]