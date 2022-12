Precizările MAI în legătură cu racheta căzută la Briceni: „Riscurile de explozie au fost excluse”

22:50

Poliţia moravurilor din Iran, care în principal veghea respectarea codului vestimentar de către femei, a fost dizolvată. Un anunț în acest sens a fost făcut duminică de procurorul general iranian. „Poliţia moravurilor a fost dizolvată, dar autoritatea judiciară va continua să se ocupe de această provocare socială", a declarat procurorul general Mohammed Jafar Montazeri, relatează