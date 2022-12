(VIDEO) Locuitorii orașului Briceni, despre racheta pe care au văzut-o căzând: „Mi-e frică să stau în casă”

18:10

Ucraina a pierdut grâu de cel puțin un miliard de dolari recoltat în teritoriile ocupate de Rusia, potrivit unei analize bazată pe imagini din satelit a Programului de agricultură și securitate alimentară de la Agenției Spațiale a Statelor Unite, numit NASA Harvest, scrie europalibera.org. Potrivit programului NASA Harvest, aproape 6 milioane de tone de grâu au […] The post NASA: Ucraina a pierdut grâu de cel puțin un miliard de dolari, recoltat în teritoriile ocupate de Rusia appeared first on NewsMaker.