BREAKING NEWS // CSE a obligat Premier Energy și FEE-Nord să ceară micșorarea tarifului la energia electrică

Acum un an, proaspăt venit la Guvernare, PAS decide să revoce in corpore membrii Consiliului de Administrație Comisiei Naționale Pieței Financiare (CNPF). În timpul procesului de revocare, audierilor parlamentare, noua Guvernare promiteau schimbări radicale în sistem care urmau să vină după înlăturarea vechii conduceri a CNPF. Odată cu divulgările a pretinselor conversații private din canalul [...] Articolul CNPF la un an de „vremuri bune”: Conducere nouă, scheme vechi apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.