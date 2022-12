Jurnaliștii solicită autorităților să aprobe un Program de dezvoltare a mass-mediei, rezoluție

22:40

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat astăzi în localitatea Cruzești, municipiul Chișinău, campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu monoxid de carbon și a riscului de izbucnire a incendiilor în urma exploatării neregulamentare a surselor de încălzit și a sobelor în locuințe. În cadrul campaniei, angajații...