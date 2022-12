MAEIE condamnă bombardamentele Rusiei în Ucraina: Agresiune inacceptabilă

13:50

Trei morți și cinci răniți după ce o cisternă de combustibil a explodat pe un aerodrom din Reazan, în sud-estul Moscovei. Cauza nu a fost încă stabilită, scrie Reuters. Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022 Explozia a avut […]