Peste 31 de mii de cadouri sunt pregătite pentru copiii din grădinițele Capitalei

Dobânzile obținute din depozitele bancare ar putea fi impozitate cu 12%, potrivit unei propuneri incluse în documentul privind politica fiscală și vamală pentru anul 2023. Măsura este necesară pentru a asigura un regim de impozitare just și echitabil, explică Ministerul Finanțelor. Experții admit necesitatea unei astfel de reglementări, însă aceasta este contraindicată într-un an de ... Veniturile cetățenilor obținute din depozitele bancare ar putea fi impozitate cu 12%, pe motiv că "veniturile populației sunt mai mari"